ABD'nin California eyaletinde çıkan yangında onlarca kilometrekarelik bitki örtüsü yok oldu

ABD'nin California eyaletindeki San Joaquin bölgesinde cumartesi başlayan yangınlarda yaklaşık 57 kilometrekarelik alan yandı.

CNN'in haberine göre, yetkililer, eyaletin San Joaquin bölgesinde cumartesi başlayan yangınlarda yaklaşık 57 kilometrekarelik alanın yandığını ve bölgedeki bitki örtüsünün yok olduğunu bildirdi.

Yetkililer, söndürülemeyen yangın nedeniyle binlerce kişiden evlerini tahliye etmelerini istedi.

Sıcak havalar, rüzgar ve kurumuş otların yangının yayılmasını hızlandırdığı belirtildi.

Sacramento bölgesindeki Ulusal Hava Durumu Servisi, gece boyunca devam etmesi beklenen ve hızı saatte yaklaşık 64 kilometreye kadar ulaşan kuru rüzgarlar nedeniyle yangının daha da yayılabileceğini aktardı.