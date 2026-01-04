ABD'nin çökmeye çalıştığı Venezuela'nın yeraltı zenginlikleri hakkında neler biliniyor?

ABD'nin hedefi haline gelen Venezuela, dünyanın yeraltı kaynakları bakımından en zengin ülkelerinden biri konumunda.

ABD, Venezuela'nın başkenti Caracas'a cumartesi günü hava saldırıları düzenledi. Saldırıların ardından açıklama yapan ABD Devlet Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’in evlerinden alınarak ülke dışına kaçırıldıklarını duyurdu.

Trump, yaptığı basın toplantısında, "ABD'nin dev petrol şirketlerini (Venezuela'da) devreye sokacağız, milyarlarca dolar harcayarak petrol altyapısını onaracaklar ve ülke için para kazanmaya başlayacaklar" ifadesini kullandı.

ABD’nin "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" bahanesiyle çökmeye çalıştığı Venezuela, petrol denince akla gelen ilk ülkelerden biri.

Venezuela, topraklarının altındaki yalnızca enerji kaynaklarıyla değil, dünyanın en değerli madenlerinden oluşan yeraltı zenginlikleriyle de biliniyor.

KANITLANMIŞ PETROL REZERVİNDE İLK SIRADA

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) verilerine göre, Venezuela’nın günlük petrol üretimi 2025 yılı itibarıyla ortalama 1 milyon varil düzeyinde seyrediyor.

Venezuela 303 milyar 200 milyon varil kanıtlanmış petrol rezerviyle dünyada ilk sırada yer alıyor.

Ülkenin batı ve orta bölgelerinde özellikle Orinoco Kuşağı ve Maracaibo Gölü çevresinde çıkarılan petrol, Venezuela ekonomisinin temelini oluşturuyor.

Venezuela Devlet Petrol Şirketi (PDVSA) verilerine göre, ülke 2024 yılında petrol ihracatından yaklaşık 17,5 milyar dolar gelir elde etti.

Doğal gaz rezervleri bakımından da dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alan Venezuela, 201 trilyon fit küp (TCF) rezervle küresel sıralamada 8. sırada bulunuyor.

Ülkenin doğal gaz rezervlerinin çoğu, kuzeydoğu kıyı şeridinde yer alan Paria Yarımadası, Sucre ve Delta Amacuro bölgelerinde yoğunlaşıyor. Bu sahalar, Karayip Denizi ve Atlas Okyanusu’na açılan stratejik alanlarda bulunuyor.

Venezuela Merkez Bankası (BCV) verilerine göre, ülke genelinde yer altında çıkarılmayı bekleyen potansiyel altın rezervinin 7 bin tonun üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

ALTIN SEKTÖRÜ 250 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR

Ülkedeki altın yatakları ise genellikle ülkenin güneydoğusunda, Bolivar eyaleti ve çevresinde yoğunlaşıyor.

Venezuela'da 250 binden fazla kişiye istihdam sağlayan altın sektörü, 2008'de dönemin Devlet Başkanı Hugo Chavez’in kararıyla diğer madencilik faaliyetleriyle birlikte kamulaştırıldı.

Bu adımla hükümet, ülkenin yeraltı zenginlikleri üzerindeki tam kontrolü yeniden ele geçirmeyi hedefledi.

VENEZUELA'NIN BAŞLICA YERALTI KAYNAKLARI

Ekolojik Madencilik Geliştirme Halk Gücü Bakanlığı verilerine göre, ülkedeki başlıca yeraltı kaynakları şöyle:

• Demir

• Bakır

• Boksit

• Kömür

• Nikel

• Kalton

• Altın

• Elmas

• Çinko

• Titanyum

Bu mineraller, Venezuela’nın ekonomik ve stratejik açıdan önem taşıyan kaynaklarını oluşturuyor.

Petrol rezervleriyle dünya birincisi olan ülke, diğer mineraller açısından da bölgesel ve küresel düzeyde önemli bir potansiyele sahip.

Bu doğal kaynakların çıkarılması, işlenmesi ve ticareti, ülkenin ekonomik durumu, dış borçları ve siyasi ilişkileri açısından kritik bir rol oynuyor.

Venezuela, yer altı zenginliklerinin yanı sıra coğrafi konumu sayesinde son derece zengin bir biyolojik çeşitliliği de barındırıyor. Bu özelliğiyle dünyada "mega-çeşitli" ülkeler arasında yer alıyor.