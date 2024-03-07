ABD'nin dış ticaret açığı ocakta yüzde 5,1 arttı

ABD'nin dış ticaret açığı, ocakta aylık bazda yüzde 5,1 artarak 67,4 milyar dolara çıktı.

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı ocakta, bir önceki aya kıyasla yüzde 5,1 artışla 67,4 milyar dolara yükseldi. Piyasa beklentisi, dış ticaret açığının bu dönemde 63,4 milyar dolar olması yönündeydi.

9 ayın en yüksek seviyesine yükselen dış ticaret açığı, geçen yıl aralıkta 64,2 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Ülkenin ihracatı ocakta yüzde 0,1 artışla 257,2 milyar dolara çıkarken, ithalatı yüzde 1,1 artarak 324,6 milyar dolara yükseldi.