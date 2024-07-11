ABD'nin enflasyon verileri sonrası altında yükseliş

ABD'de açıklanan enflasyon verileri altında hareketliliğe neden oldu. Güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 520 lira seviyesinde işlem gören gram altın, ABD'de açıklanan enflasyon verileri sonrası 2 bin 540 lirayı aşarak rekor kırdı.

Ekonomi 11.07.2024 17:37 Giriş: 11.07.2024 17:37

Güncelleme: 11.07.2024 17:55 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: DepoPhotos