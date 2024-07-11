ABD'nin enflasyon verileri sonrası altında yükseliş
ABD'de açıklanan enflasyon verileri altında hareketliliğe neden oldu. Güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 520 lira seviyesinde işlem gören gram altın, ABD'de açıklanan enflasyon verileri sonrası 2 bin 540 lirayı aşarak rekor kırdı.
Altının gram fiyatı, ABD'de açıklanan enflasyon verileri sonrası rekor tazeledi.
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yıllık bazda yüzde 3 artışla piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.
Ülkede, tüketicilerin yaşam maliyeti, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 azaldı.
Açıklanan verilerin ardından 2 bin 540 lirayı aşarak rekor kırdı. Saat 17.00 sıralarında çeyrek altın 4 bin 174 lliradan, Cumhuriyet altını ise 16 bin 631 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise bir önceki kapanışın yüzde 1,64 üzerinde 2 bin 410 dolardan işlem görüyor.
Altının önceki günü 2 bin 510 lira seviyesinde kapatmıştı.