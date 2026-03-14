ABD'nin hedef listesi: Hamaney ve İranlı üst düzey liderler için 10 milyon dolar ödül

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlatıltığı saldırılarda savaş yeni bir boyut kazandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in de aralarında olduğu 10 üst düzey yetkili hakkında bilgi toplama adı altında yardım edenlere 10 milyon dolar para ödülü verileceğini duyurdu.

— Rewards for Justice (@RFJ_USA) March 13, 2026

Daha önce İran Devrim Muhafızları Ordusu’nu "yabancı terör örgütü" olarak sınıflandıran Amerikan yönetimi, ABD Dışişleri Bakanlığının Adalet İçin Ödül Programı kapsamında, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Açıklamada paylaşılan fotoğraflarda, İran’ın yeni lideri Mücteba Hamaney, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, Liderlik Ofisi Başkan Yardımcısı Ali Asgar Hicazi, Liderlik danışmanı Yahya Rahim Safevi, İçişleri Bakanı İskender Mümini ve İstihbarat Bakanı İsmail Hatib'in yer aldığı görüldü.

Söz konusu kişiler hakkında bilgi verenlere 10 milyon dolara kadar "ödül" verileceği belirtilen açıklamada, bu kişilerin "dünya çapında İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun çeşitli unsurlarına komuta ve yönlendirme yaptığı" ifadesi kullanıldı.