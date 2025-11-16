ABD'nin hedefinde olan Venezuela'da Machado orduya çağrı yaptı: Silahları bırakın!

Nobel Barış Ödüllü Venezuelalı muhalif siyasetçi Maria Corina Machado, ordudan silahlarını bırakmasını istedi.

Machado, X hesabından ses kaydıyla yaptığı paylaşımda güvenlik güçlerine seslendi.

Machado, "Sevgili Venezuelalılar, özgürlük isteyen bu toprakların haykırışı hem ülke içinde hem de dışında giderek büyüyor ve yankılanıyor. 30 milyon kişi olarak, artık çökmeye yüz tutmuş suçlu bir rejime karşı başkaldırıyoruz. Bu rejim tüm halkımızı esir aldı. Bizi sevdiklerimizden ayırdı ve kasıtlı olarak aç bıraktı. Venezuela’nın özgürlük anı geldiğinde bugün bu özgürlük yolunda hangi tarafta olacağınıza karar verin. Olacak olan şey zaten olmaya başladı" ifadelerini kullandı.

A quienes hoy ejecutan las órdenes infames del régimen:#15Noviembre pic.twitter.com/WBzStnlNCo — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) November 15, 2025

Güvenlik güçlerinden Devlet Başkanı Maduro'nun emirlerine karşı çıkmalarını isteyen Machado, şunları kaydetti:

"Bu suç rejiminin emirlerine hala uyanlara sesleniyorum: Kendi halkınız için istediğiniz şey bu mu? Bu vahşeti işledikten sonra huzurla uyuyabiliyor musunuz? Çocuklarınız, aileniz, ülkeniz için istediğiniz gelecek bu mu? Bu küçük kızın gözyaşları, tüm Venezuela’nın gözyaşlarıdır. Şunu çok iyi bilin: Eğer şimdi, tam da bu anda harekete geçmezseniz o acı çığlıklar sizi asla terk etmeyecek. Her gece başınızın içinde yankılanacak. Silahlarınızı indirin ve kendi halkınıza saldırmayın. Kahraman olun, suçlu değil. Aileniz için gurur olun, utanç değil. Yaklaşmakta olan o gün geldiğinde bize katıl. Venezuela ve kardeşlerin seni bekliyor."

Ulusal basına göre Machado, Nobel Barış Ödülü'nü almak üzere Norveç'in başkenti Oslo'ya gideceğini teyit etti.

2025 Nobel Barış Ödülü, Venezuela'nın demokratik haklarını savunmak için mücadelesinden dolayı muhalefet lideri Machado'ya verilmişti.

MADURO'YU DEVİRMEK İÇİN NETANYAHU'DAN DESTEK İSTEMİŞTİ

Machado, 2025 Nobel Barış Ödülü'nü kazanmasının ardından İsrail'e verdiği açık destek ve Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetiyle kurduğu yakın ilişkiler nedeniyle uluslararası kamuoyunun gündeminde yer alıyor.

Medyada yer alan iddialara göre Machado, 2018'de Netanyahu'dan Venezuela'ya müdahale için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine aracılık etmesini istemişti.

Bu istekte Machado'nun, iktidara gelmesi halinde İsrail ile diplomatik ilişkilerini yeniden kuracağını ısrarla belirttiği kaydedilmişti.

TRUMP: VENEZEULA İÇİN ZATEN BİR KARAR VERİLDİ

ABD Başkanı Donald Trump, 14 Kasım Cuma günü yaptığı açıklamada, Venezuela konusunda zaten bir karar verdiğini söyledi, ancak bir sonraki adımının ne olacağını açıklama yapmadı.

Venezuela basınında yer alan haberlere göre Trump, hafta sonunu geçireceği Florida'ya giden başkanlık uçağına binmeden önce, "Kararımı çoktan verdim ama size ne olacağını söyleyemem" ifadesini kullandı.

ABD VENEZUELA AÇIKLARINA DENİZ GÜCÜ GÖNDERMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararname kapsamında Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.