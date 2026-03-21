ABD'nin İran'a kara harekâtı için hangi seçenekler konuşuluyor?

ABD yönetiminin, İran'daki yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokunu ele geçirmek amacıyla askeri operasyon seçeneğini değerlendirdiği öne sürüldü.

CBS News'a konuşan kaynaklar, planların Ortak Özel Operasyonlar Komutanlığı'nın (JSOC) görevlendirilmesi etrafında şekillendiğini iddia etti.

Kaynaklar, yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokunu ele geçirmek üzere düzenlenecek operasyona ilişkin henüz nihai kararın alınmadığını ve olası operasyonun zamanlamasının belirsizliğini koruduğunu ileri sürdü.

ASKER GÖNDERME SEÇENEKLERİNİ DEĞERLENDİRİLİYOR

İsimlerinin açıklanmaması şartıyla NBC News'a konuşan ABD'li yetkililer, Amerikan askerlerinin İran'da konuşlandırılmasını içeren çeşitli seçeneklerin değerlendirildiğini öne sürdü.

Seçeneklerden birinin Hürmüz Boğazı'nda güvenliği sağlamak amacıyla İran limanlarına veya Basra Körfezi'nde bulunan küçük adalara asker konuşlandırılmasını içerdiğini belirten yetkililer, diğer seçenekler arasında ise İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumunun ele geçirilmesine yönelik operasyonlar ile ülkenin petrol tesislerinin kontrol altına alınarak ekonomik kaynaklarının sınırlandırılmasının yer aldığını iddia etti.

Kaynaklar, seçeneklerin hiçbirinin Irak veya Afganistan savaşlarında olduğu gibi geniş çaplı askeri konuşlandırmalar içermediğini iddia etti.

AYRINTILI HAZIRLIK İDDİASI

ABD’nin İran’a karşı kara kuvvetlerini bölgeye konuşlandırmak için ayrıntılı hazırlık yaptığı da iddia edilmişti.

ABD merkezli CBS televizyonuna konuşan ve hazırlıklar hakkında bilgi sahibi olduğu belirtilen kaynaklar, Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkililerinin İran’a yönelik kara harekâtı planı üzerinde çalıştığını öne sürmüştü.

Kaynaklar, Başkan Donald Trump’ın ABD ve İsrail’in saldırılarıyla başlayan İran’a yönelik çatışmada atılacak adımları değerlendirdiğini, bu kapsamda üst düzey askeri komutanlardan kara harekâtı seçeneğine hazırlık amacıyla özel taleplerde bulunduğunu ileri sürmüştü.

Trump’ın bölgeye kara kuvvetlerini konuşlandırıp konuşlandırmamayı değerlendirdiğini aktaran kaynaklar ancak hangi koşullar altında kara birliklerinin kullanılmasına izin vereceğinin belirsiz olduğunu ifade etmişti.