ABD'nin İran'a saldırısı otomotiv satışlarını da etkiledi

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Mart ayında otomobil ve hafif ticari araç satışı yüzde 12,75 oranında daraldı.

ABD-İsrail'in başlattığı savaş, Türkiye'de otomotiv satışları üzerinde de etkisini gösterdi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, mart ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2025 yılı Mart ayına göre yüzde 12,75 oranında daralarak 101 bin 997 adet oldu.

Mart ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,04 daralarak 79 bin 857 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 11,69 daralarak 22 bin 140 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Mart ayı ortalama satışlara göre yüzde 23,8 arttı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık Mart ayı ortalama satışlara göre yüzde 24,3 artış gösterdi.

Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Mart ayı ortalama satışlara göre yüzde 22,2 arttı.

İLK 3 AYDA ILIMLI GERİLEME

Mart ayının olumsuz sonuçları ilk çeyreğin ilk iki ayındaki satış rakamlarını da bastırdı.

ODMD verilerine göre,Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2026 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,94 oranında daralarak 265 bin 398 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2026 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yıla göre yüzde 5,86 oranında daralarak 210 bin 688 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 4,23 artarak 54 bin 710 adet oldu.