ABD'nin İran'a saldırısı sonrası kapatılan İsrail hava sahası tekrar uçuşlara açıldı

ABD''nin İran''daki 3 nükleer tesise saldırı düzenlemesinin ardından geçici olarak kapatılan İsrail hava sahası tekrar uçuşlara açıldı.

Haaretz gazetesinin haberine göre, ABD'nin İran'a yönelik saldırısının ardından tedbir amaçlı kapalı tutulan İsrail hava sahası bugün öğleden sonra yeniden açıldı.

İsrail Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, geçici olarak kapatılan hava sahasının yerel saatle 14.00'te yeninden açıldığı bildirildi.

Hava sahasının yeniden açılmasıyla birlikte, yurtdışındaki İsraillilerin ülkeye dönüşü için yürütülen operasyonun devam edeceğini kaydedildi.

Tel Aviv yönetimi, 13 Haziran'dan sonra yurt dışında kalan İsraillileri geri getirmesi yalnızca yerel hava yolu şirketlerine kısıtlı uçuş izni veriyor.

İRAN'A YÖNELİK SALDIRILAR NEDENİYLE YURTDIŞINDA KALAN 70 BİN İSRAİLLİNİN DÖNDÜĞÜ BİLDİRİLDİ

İsrail'de yayımlanan ekonomi gazetesi Globes, İran'a saldırılar sonrası iptal edilen uçuşlar nedeniyle yurtdışında kalan 70 bin İsraillinin son bir haftada ülkeye geri döndüğünü yazdı.

Yaklaşık 40 bin İsraillinin Ürdün ve Mısır'a uçtuktan sonra kara yoluyla ülkeye girdikleri, çoğunluğu Güney Kıbrıs Rum Yönetimi üzerinden olmak üzere 6 bin 500 İsraillinin ise gemilerle geldiği kaydedildi.

Yerel hava yolu şirketlerinin düzenlediği seferlerle şu ana kadar 25 bin İsraillinin ülkeye döndüğü belirtildi. Ancak hâlâ on binlerce İsraillinin yurt dışından dönmek için beklediği aktarıldı.

Ülke basını, İsrail'in 13 Haziran'da İran'a başlattığı geniş çaplı saldırıların ardından uçuşların iptal edilmesiyle yaklaşık 100 bin İsraillinin yurt dışında kaldığını yazmıştı.

Yurt dışında kalan İsraillilerin ülkeye dönmesi için tahsis edilen uçakların, İsrail'den ayrılmak isteyen vatandaşlarca kullanılmasına müsaade edilmemesi talimatı verildiği de bildirilmişti.