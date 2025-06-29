"ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırıları beklenenden daha az yıkıcı oldu"

ABD istihbaratının, İranlı üst düzey yetkililerin nükleer tesislere yönelik ABD saldırılarının "beklenenden daha az yıkıcı" olduğuna dair konuşmalarını ele geçirdiği öne sürüldü.

Washington Post'a konuşan dört kaynak, ele geçirilen söz konusu istihbarat hakkında bilgi verdi.

Kaynaklar, sinyal istihbaratı yöntemiyle ele geçirdikleri, özel olması amaçlanan iletişimde, "İran hükümet yetkililerinin, Başkan Donald Trump tarafından emri verilen saldırıların neden bekledikleri kadar yıkıcı ve kapsamlı olmadığı konusunda aralarında tartıştıklarını" söyledi.

Gazete ayrıca, ele geçirilen iletişimle ilgili ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi ile temasa geçip yorum istediklerini, bunun üzerine ofisten kıdemli bir istihbarat yetkilisinin kendilerine "İranlıların yanlış olduğunu" söylediğini yazdı.

Haberde, "tek başına bir sinyal istihbaratı diliminin tam istihbarat resmini yansıtmadığını" belirten söz konusu yetkilinin, "İsimsiz İranlılar arasındaki tek bir telefon görüşmesi, birden fazla kaynak ve yöntemle toplanarak dikkate alınan istihbarat değerlendirmeleriyle aynı şey değildir" dediği aktarıldı.

"Sinyal istihbaratı" olarak bilinen, telefon, e-posta ve diğer elektronik iletişimlerden bilgi toplamanın, ABD casusluk teşkilatlarının en güçlü araçlarından biri ancak bu yöntemle toplanan verilerin "sınırlamaları" olduğuna işaret edilen haberde, bazen sinyal istihbaratında duyulan konuşma bölümlerinin bağlamından yoksun kaldığı ve olayların daha eksiksiz bir resmi için diğer bilgilerle eşleştirilmesi gerektiği vurgulandı.

ABD'NİN İRAN'A SALDIRILARININ SONUÇLARIYLA İLGİLİ TARTIŞMALAR

İsrail'in, 13 Haziran'da İran'a yönelik başlayan saldırılarına ABD de, 22 Haziran'da İran'ın Fordo, İsfahan ve Natanz'daki 3 nükleer tesisine B-2 bombardıman uçakları ile düzenlediği hava saldırılarıyla katılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD uçaklarının saldırıları sonucu İran’ın nükleer kapasitesinin "yerle bir edildiğini" savunmuştu.

Ancak ilk önce CNN olmak üzere ABD'deki bazı medya kuruluşları, ele geçirilen ön raporlara dayanarak, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının Tahran yönetiminin nükleer programının "temel bileşenlerini yok etmediği", çalışmaları yalnızca "birkaç ay geriye götürmüş olabileceği" yönünde değerlendirmelere yer vermişti.

Trump yönetimi, raporu haberleştiren medya kuruluşlarına sert eleştiriler yöneltirken, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) sızmayla ilgili inceleme başlattığı açıklanmıştı.​​​​​​​