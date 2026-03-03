ABD'nin İsrail Büyükelçiliği duyurdu: ''Şu anda Amerikalıları tahliye edemiyoruz''

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, Amerikan vatandaşlarını şu anda tahliye edemediklerini ve ülkeden ayrılmaları konusunda doğrudan yardım sağlayamadığını açıkladı.

ABD ve İsrail'in İran'a karşı saldırıları devam ederken, büyükelçilik internet sitesinden ABD vatandaşlarına hitaben bir mesaj yayımladı.

Açıklamada, bölgedeki mevcut güvenlik durumu nedeniyle büyükelçiliğin tüm ABD hükümeti çalışanlarına ve ailelerine bir sonraki duyuruya kadar evlerinde veya evlerinin yakınında kalmaları çağrısı yaptığı belirtildi.

"ABD Büyükelçiliği şu anda Amerikalıları tahliye edemiyor veya İsrail'den ayrılmaları konusunda onlara doğrudan yardım sağlayamıyor." ifadesinin kullanıldığı açıklamada,Amerikalıların Mısır veya Ürdün üzerinden kara yoluyla İsrail'den ayrılabilecekleri ifade edildi.

İsrail Turizm Bakanlığının 2 Mart'tan itibaren Mısır sınırındaki Taba Sınır Kapısı'na veya Eilat'a ve oradan Ürdün'e otobüs seferleri düzenlemeye başladığı aktarılan açıklamada, ancak ABD hükümetinin bu şekilde ayrılmayı seçenlerin güvenliğini garanti edemeyeceği kaydedildi.

İsrail, 28 Şubat'ta hava sahasının kapatıldığını duyurmuş, Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nda da ikinci bir duyuruya kadar tüm uçuşlar askıya alınmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da İsrail dahil, bölgedeki çoğu ülkedeki vatandaşlarına söz konusu ülkeleri terk etmelerini istemişti.