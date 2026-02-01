Giriş / Abone Ol
ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Türkiye'nin F-35'leri alamayacağını iddia etti.

Dünya
  • 01.02.2026 03:18
  • Giriş: 01.02.2026 03:18
  • Güncelleme: 01.02.2026 03:24
Kaynak: AA
ABD'nin İsrail Büyükelçisi, Türkiye'nin ABD'den F-35 savaş uçaklarını teslim alamayacağını iddia etti
Fotoğraf: AA

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Türkiye'nin ABD'den F-35 savaş uçaklarını teslim alamayacağını ileri sürdü.

Huckabee, İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna verdiği röportajda, Türkiye'ye F-35 satılması sürecine değindi.

F-35 satışının ABD Senatosu'nun onayından geçemeyeceğini öne süren Huckabee, "Ayrıca ABD yasalarına göre Türkiye, Rusya'dan aldığı ekipmanlarda büyük değişiklikler yapmadığı sürece F-35'leri alamayacak" iddiasında bulundu.

Huckabe, İsrail ve Türkiye'nin ABD nezdinde “eşit müttefikler olmadığını öne sürerek, "Burada bir eşitlik olduğunu, 'müttefik A, müttefik B' şeklinde düşünenler varsa, durum hiç de öyle değil." ifadelerine de yer verdi.

