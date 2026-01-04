ABD'nin kaçırdığı Maduro New York'ta: Görüntüsü ortaya çıktı

ABD birlikleri dün sabah erken saatlerde Venezuela’nın başkenti Karakas’ta askeri karargâhları vurdu.

Venezuela Hava Kuvvetleri üssünün bulunduğu La Carlota bölgesine yönelik hava saldırılarında La Carlota askeri havaalanı ve Fuerte Tiuna ana askeri üssü de dahil olmak üzere birkaç tesise bomba yağdırıldı. Venezuela hükümetinden yapılan ilk açıklamada ABD’nin hedefinin "Venezuela petrolü ve mineralleri" olduğu belirtildi. Saldırılar üzerine ülkede olağanüstü hâl (OHAL) ilan edildi.

Saldırıların ardından açıklama yapan ABD Devlet Başkanı Donald Trump, Maduro ile eşi Cilia Flores’in evlerinden alınarak ülke dışına kaçırıldıklarını duyurdu.

Trump, "ABD, Venezuela ve lideri Başkan Nicolas Maduro’ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlemiş ve Maduro ile eşi yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştır. Bu operasyon, ABD Kolluk Kuvvetleri ile işbirliği içinde gerçekleştirilmiştir" dedi.

Öte yandan Maduro ve Flores'i taşıyan uçak, New York kentinin kuzeyindeki Stewart Hava Ulusal Muhafız Üssü'ne indi.

Maduro burada DEA (Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi) ajanlarınca gözaltına alındı.

BEYAZ SARAY'DAN ALAYCI PAYLAŞIM

CNN tarafından paylaşılan görüntülerde Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, helikopterle Manhattan'a getirildikten sonra kolluk kuvvetleriyle gözaltı merkezine götürüldüğü görülüyor.

Maduro, bu sırada İngilizce olarak kendisini bekleyenlere, "İyi geceler, mutlu yıllar" diyor.

Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabından da söz konusu görüntülerin suçluları teşhir etmek için kullanılan "Perp walked" ifadeleriyle paylaşılması dikkat çekti.

CNN'in federal bir yetkiliye dayandırdığı haberinde ise, Maduro ve eşi Cilia Flores'in gelecek hafta Manhattan federal mahkemesinde yargı önüne çıkarılacağı aktarıldı.