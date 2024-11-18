ABD'nin kararı savaşta gerginliği yükseltecek: ATACMS füzeleri hakkında neler biliyor?

ABD'de Joe Biden yönetiminin Ukrayna'ya sağladığı uzun menzilli Amerikan silahlarının sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanılmasına izin verdiğine ilişkin haberler tartışma yarattı.

Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin iki kıdemli ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Joe Biden yönetimi Ukrayna konusunda yeni adım attı.

Buna göre ABD yönetimi, Kuzey Kore askerlerinin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya getirilmesinin ardından Kiev'e, uzun menzilli Amerikan silahlarını Rusya topraklarına kullanma izni verme kararı aldı.

Bu kapsamda ABD, Ukrayna'ya temin ettiği uzun menzilli taktik füze sistemlerinin (ATACMS) sınırlı şekilde Rusya topraklarındaki birliklere karşı kullanılmasına onay verdi.

UKRAYNA: FÜZELER KENDİ ADINA KONUŞACAK

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD'nin ülkesine tedarik ettiği uzun menzilli füzelerin Rusya topraklarında kullanımı için izin verdiği yönündeki haberlere ilişkin, "Eylemler sözle yapılmaz. Bu tür şeylerin ilanı olmaz. Füzeler kendi adına konuşacak" değerlendirmesinde bulundu.

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü açıklamada, ABD'nin, Ukrayna'ya uzun menzilli füzeleri Rusya topraklarında kullanması için izin verdiğine ilişkin tartışmaları değerlendirdi.

Ukrayna'yı güçlendirmek amacıyla hazırladıkları "Zafer Planı"nı ortaklarına sunduğunu belirten Zelenski, "Ana maddelerden biri ordumuz için uzun menzil kabiliyetidir" ifadesini kullandı.

Zelenski, ellerindeki füzelerin Rusya topraklarında kullanılmasına izin verildiğine ilişkin haberlerin basında çokça dillendirildiğini kaydederek, "Eylemler sözle yapılmaz. Bu tür şeylerin ilanı olmaz. Füzeler kendi adına konuşacak" değerlendirmesinde bulundu.

Joe Biden ve Volodimir Zelenski

ATACMS FÜZELERİNİN ÖZELLİKLERİ

Biden'ın, Kiev'e, Amerikan menşeli balistik füzeleri Rusya topraklarında kullanma izni verme olasılığı, Ordu Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) füzeleri ve etkilerini gündeme getirdi.

Söz konusu füzeler, M142 Yüksek Hareket Yetenekli Topçu Füze Sistemi (HIMARS) ve M270 Çok Namlulu Roket Sistemi (MLRS) mobil sistemler tarafından fırlatılabiliyor.

ABD'nin sağladığı ATACMS kullanım amaçlarına ve menzillerine göre çeşitlilik gösteriyor. Hem cephe hattında hem de cephe gerisindeki hedeflere etkili bir imha kapasitesine sahip ATACMS, ayrıca konvansiyonel patlayıcıların yanı sıra nükleer başlık da taşıyabiliyor.

Ataletle güdüm veya GPS güdüm sistemine sahip füzelerin ağırlığı yaklaşık 1300 ile 1600 kilogram arasında değişiyor.

Söz konusu füzeler 3,96 metre uzunluğunda 61 santimetre çapında ve 1,4 metre kanat genişliğine sahip.

M39 ATACMS BLOCK I (MGM-140 ve MGM-140A), 25 ila 165 kilometre menzilli ve yaklaşık 560 kilogramlık savaş başlığında 950 adet piyade ve malzemelere karşı kullanılan (APAM) M74 bombacığı taşıyor. Füzenin toplam ağırlığı ise 1667 kilogram.

Füzenin Block IA versiyonu ise M39A1 (MGM-140B) adıyla anılıyor ve 300 kilometre menzilli, savaş başlığında da 300 adet M74 APAMS taşıyabiliyor.

M74 bombacıkları, ABD tarafından geliştirilen, yaklaşık 0,5 kilogram ağırlığında, parça tesirli tahrip (HE-frag), yangın çıkarıcı mühimmat ve füze tarafından 200 metrekarenin üzerinde bir alana saçılabiliyor.

Bombacıklar park halindeki uçaklara, hava savunma sistemlerine, mühimmat depolarına, toplu haldeki piyadeye karşı etkili.

ATACMS'ın BLOCK IA M48 modeli 270 kilometre, M57 modeli ise 300 kilometre menzilli ve her iki füze de yaklaşık 227 kilogram tahrip (HE) başlığı taşıyabiliyor.

Fotoğraf: AA

HEDEF OLABİLECEK RUS ŞEHİRLERİ

Biden'ın yeşil ışığıyla Ukrayna'nın bu füzeleri kullanması durumunda birçok Rus şehri hedef haline geliyor.

Ukrayna, son zamanlarda Rusya'nın Belgorod şehrine saldırılar düzenlerken şehir Ukrayna sınırına yaklaşık 40 kilometrelik bir mesafede. Söz konusu füzelerin kullanılması halinde Belgorod rahatlıkla hedef alınabilir.

Rus gazının boru hattıyla Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderildiği tek nokta Kursk'a, Ukrayna ordusu, ağustos başında girmişti. Sınırdan yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Kursk da füzelerin menzili içinde.

Rusya'nın Voronej bölgesi de şu ana kadar zaman zaman Ukrayna'nın İHA'larının hedefi oldu. Voronej ile Ukrayna arasındaki mesafe ortalama 300 kilometre ve füzeler, kullanılması halinde buraya ulaşabilir. Voronej, Rusya'nın başkenti Moskova'ya ise 515 kilometre uzaklıkta.

Ukrayna sınırına yakın Rostov-na-Donu Rusya için askeri öneme sahip. 2023'te dönemin Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya meydan okuyan Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in idaresindeki paralı savaşçılar, Rostov-na-Donu şehrini kontrolü altına alarak Rus Güney Askeri Bölge Karargah binasını ele geçirmişti.

Olası ATACMS kullanımında Ukrayna, Rostov-na Donu'yu vurabiliyor. Öte yandan ATACMS füzelerinin kullanılması halinde Rusya'nın Bryansk, Smolensk ve Kaluga gibi bölgeleri de hedef haline gelebilir.