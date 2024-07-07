Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

ABD'nin Kentucky eyaletindeki silahlı saldırıda 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

ABD'nin Kentucky eyaletinde bir evde düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Dünya
  • 07.07.2024 00:56
  • Giriş: 07.07.2024 00:56
  • Güncelleme: 07.07.2024 01:00
Kaynak: AA
ABD'nin Kentucky eyaletindeki silahlı saldırıda 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
AA

ABD'nin Kentucky eyaletinde bir evde silahlı saldırı düzenlendi; 4 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

Polis yetkilileri, silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Evdeki saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten polis, durumu ağır 3 yaralının da hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Polis, kaçmaya çalışırken arabasıyla kaza yapan saldırganın kendisini vurmuş halde bulunduğunu ve kaldırıldığı hastanede öldüğünü bildirdi.

ABD ‘demokrasisi’: Filistin vurgusu nedeniyle sergi kapatıldı
ABD Başkanı Biden seçim yarışından çekilmeyeceğini açıkladı
BirGün'e Abone Ol