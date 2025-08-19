ABD'nin kredi notu sabit kaldı

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, ABD’nin 'AA+' kredi notunu teyit ettiğini duyurdu. Kuruluş, Başkan Donald Trump’ın geçtiğimiz ay yasalaştırdığı büyük vergi indirimleri ve harcama paketine rağmen, uygulanan gümrük tarifelerinden elde edilen gelirlerin bütçe açığına yönelik riskleri dengeleyebileceğini belirtti.

BÜTÇE AÇIĞINDAKİ ARTIŞ SINIRLANDIRLDI

Reuters’ın aktarımına göre, “One Big Beautiful Bill Act” adı verilen yasa paketi yeni vergi indirimleri sağlarken, Trump’ın 2017’de yürürlüğe soktuğu vergi kesintilerini de kalıcı hale getirdi. S&P, “Artan gümrük vergilerinden sağlanan gelirlerin bütçe açığını büyütebilecek düzenlemeleri dengeleme potansiyeline sahip olduğunu görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

GÜMRÜK GELİRLERİ ARTSA DA AÇIK BÜYÜYOR

ABD, temmuz ayında Trump’ın tarifelerinden kaynaklanan 21 milyar dolarlık ek gümrük geliri elde etti. Ancak aynı dönemde bütçe açığı yaklaşık yüzde 20 artışla 291 milyar dolara yükseldi. Trump’ın ocak ayında göreve dönmesinin ardından başlattığı ticaret savaşı kapsamında tüm ithalatlara yüzde 10 taban gümrük vergisi uygulanırken, bazı ürün ve ülkelere ek vergiler getirildi.

GÖRÜNÜM STABİL, FED’E DİKKAT ÇEKİLDİ

S&P, ABD’nin kredi notu görünümünü “stabil” olarak açıkladı. Kuruluş, Fed’in enflasyonu düşürme ve finansal piyasa kırılganlıklarını yönetme konusunda kritik bir rol oynayacağını belirtti. S&P, ABD’nin genel bütçe açığının 2025-2028 döneminde GSYH’nin ortalama yüzde 6’sı düzeyinde gerçekleşeceğini öngörürken, bu oranın 2020-2023 dönemindeki yüzde 9,8 seviyesinden ve 2024’teki yüzde 7,5’ten daha düşük olacağına dikkat çekti.