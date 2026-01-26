Giriş / Abone Ol
ABD'nin Maine eyaletinde 8 kişiyi taşıyan özel jet düştü

ABD’nin Maine eyaletinde Bangor Uluslararası Havalimanı’ndan kalkış yapan Bombardier Challenger 600 tipi özel jet düştü. Uçakta bulunan 8 kişinin sağlık durumuna ilişkin henüz açıklama yapılmazken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dünya
  • 26.01.2026 07:28
  • Giriş: 26.01.2026 07:28
  • Güncelleme: 26.01.2026 07:30
Kaynak: AA
Temsili görsel/Wikipedia

ABD'nin kuzeydoğusundaki Maine eyaletinde, 8 kişiyi taşıyan özel jetin düştüğü bildirildi.

ABD Federal Havacılık İdaresinden (FAA) yapılan açıklamada, Bombardier Challenger 600 tipi jetin, Bangor Uluslararası Havalimanı'ndan kalkışı sırasında düştüğü belirtildi.

Uçakta 8 kişinin bulunduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Havalimanından yapılan açıklamada da pistin geçici olarak kapatıldığı belirtilerek, vatandaşlardan havalimanından uzak durmaları istendi.

Yolcuların sağlık durumuna ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

