ABD'nin Mississippi kentindeki silahlı saldırılarda 6 kişi öldürüldü

ABD'nin Mississippi kentinde gerçekleşen silahlı saldırıda 6 kişi yaşamını yitirirdi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Dünya
  • 10.01.2026 16:40
  • Giriş: 10.01.2026 16:40
  • Güncelleme: 10.01.2026 16:43
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

ABD'nin Mississippi kentinde birbiriyle bağlantılı silahlı saldırılarda 6 kişi yaşamını yitirirdi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Clay Bölgesi Şerifi Eddia Scott, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Alabama sınırındaki West Point kasabasında "masum canların" kaybedildiğini belirtti.

Şerif, yerel bir televizyonda yaptığı açıklamada ise 3 ayrı konumdaki silahlı saldırılarda 6 kişinin hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Söz konusu saldırıların birbirleriyle bağlantılı olduğunu belirten şerif, 1 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

