ABD'nin New Jersey eyaletinde okul otobüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı
Kaynak: AA
ANKARA (AA) - ABD'nin New Jersey eyaletindeki Montvale kentinde okul otobüsünün devrilmesi sonucu biri ağır 15 kişi yaralandı.
CBS News'in haberine göre, New York istikametinde giden okul otobüsü, Montvale'de yerel saatle 19.30 civarı kaza yaptı.
Eyalet Polisi, kazada şoförün ve biri ağır 14 yolcunun yaralandığını bildirdi.
Olay yerine sevk edilen ilk yardım ekipleri, devrilen otobüsün altında kalan bir yolcuyu kurtardı.
Kazanın nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Yerel basına göre, otobüste 30'dan fazla kişi bulunuyordu.