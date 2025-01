ABD'nin New Orleans şehrinde yılbaşı eğlencesine saldırı: 10 ölü, 35 yaralı

ABD'nin en önemli eğlence şehirlerinden New Orleans'ta sabah saatlerinde bir saldırgan, kullandığı araçla yılbaşı eğlencesine katılan kalabalığa daldı.

Saldırının, Louisiana'nın popüler turizm merkezlerinden biri olan Fransız Mahallesi'ndeki Bourbon Caddesi'nde meydana geldiği bildirildi.

CBS News'e konuşan görgü tanıkları, aracın sürücüsünün daha sonra araçtan inerek silahını ateşlemeye başladığını söyledi.

CNN'nin aktardığına göre saldırıda 10 kişi hayatını kaybederken 35 kişi yaralandı. 5 kişinin tedavisinin hastane devam ettiği kaydedildi.

Polisin saldırgana silahla karşılık verdiği belirtilirken bir federal kolluk kuvvetleri̇ yetki̇li̇si̇nin CNN'e verdiği bilgiye göre saldırgan çıkan çatışmada öldürüldü. Silahlı saldırganın kimliği açıklanmazken iki polisi yaraladığı, polislerin durumlarının iyi olduğu aktarıldı.

New Orleans Belediyesi'nin acil durum hazırlıklarından sorumlu birimi Nola Ready, bölgede bulunanları Canal ve Bourbon caddeleri bölgesinden uzak durmaları konusunda uyardı.

NOLAREADY: There has been a mass casualty incident on Canal and Bourbon Street. Get yourself away from the area. Visit https://t.co/AyuRn38guC for details.