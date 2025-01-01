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ABD'nin New Orleans şehrinde yılbaşı eğlencesine saldırı: En az 10 ölü, 30 yaralı

ABD'nin New Orleans kentindeki yılbaşı kutlamaları sıraSINDA bir araç yüksek hızla kalabalığa daldı. Daha sonra aracından inen saldırganın kalabalığa ateş açtığı, polisin karşılık verdiği bildirildi. CNN, saldırıda şu ana kadar 10 can kaybı tespit edildiğini, 30 kişinin yaralandığını yazdı. Saldırganın kimliği ve akıbeti henüz bilinmiyor.

Dünya
  • 01.01.2025 14:32
  • Giriş: 01.01.2025 14:32
  • Güncelleme: 01.01.2025 15:27
ABD'nin New Orleans şehrinde yılbaşı eğlencesine saldırı: En az 10 ölü, 30 yaralı
Fotoğraf: Twitter (X)

ABD'nin en önemli eğlence şehirlerinden New Orleans'ta sabah saatlerinde bir saldırgan, kullandığı araçla yılbaşı eğlencesine katılan kalabalığa daldı.

Saldırının, Louisiana'nın popüler turizm merkezlerinden biri olan Fransız Mahallesi'ndeki Bourbon Caddesi'nde meydana geldiği bildirildi.

CBS News'e konuşan görgü tanıkları, aracın sürücüsünün daha sonra araçtan inerek silahını ateşlemeye başladığını söyledi.

CNN'nin aktardığına göre saldırıda en az 10 kişi hayatını kaybederken 30 kişi yaralandı.

Polisin saldırgana silahla karşılık verdiği belirtilirken saldırganın kimliği ve akıbeti henüz bilinmiyor.

New Orleans Belediyesi'nin acil durum hazırlıklarından sorumlu birimi Nola Ready, bölgede bulunanları Canal ve Bourbon caddeleri bölgesinden uzak durmaları konusunda uyardı.

Ready'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Canal ve Bourbon caddelerinde toplu bir yaralanma olayı meydana gelmiştir. Kendinizi bölgeden uzaklaştırın" denildi.

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