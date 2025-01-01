ABD'nin New Orleans şehrinde yılbaşı eğlencesine saldırı: En az 10 ölü, 30 yaralı

ABD'nin en önemli eğlence şehirlerinden New Orleans'ta sabah saatlerinde bir saldırgan, kullandığı araçla yılbaşı eğlencesine katılan kalabalığa daldı.

Saldırının, Louisiana'nın popüler turizm merkezlerinden biri olan Fransız Mahallesi'ndeki Bourbon Caddesi'nde meydana geldiği bildirildi.

CBS News'e konuşan görgü tanıkları, aracın sürücüsünün daha sonra araçtan inerek silahını ateşlemeye başladığını söyledi.

CNN'nin aktardığına göre saldırıda en az 10 kişi hayatını kaybederken 30 kişi yaralandı.

Polisin saldırgana silahla karşılık verdiği belirtilirken saldırganın kimliği ve akıbeti henüz bilinmiyor.

New Orleans Belediyesi'nin acil durum hazırlıklarından sorumlu birimi Nola Ready, bölgede bulunanları Canal ve Bourbon caddeleri bölgesinden uzak durmaları konusunda uyardı.

NOLAREADY: There has been a mass casualty incident on Canal and Bourbon Street. Get yourself away from the area. Visit https://t.co/AyuRn38guC for details. — NOLA Ready (@nolaready) January 1, 2025

Ready'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Canal ve Bourbon caddelerinde toplu bir yaralanma olayı meydana gelmiştir. Kendinizi bölgeden uzaklaştırın" denildi.