ABD'nin New Orleans şehrinde yılbaşı eğlencesine saldırı: En az 10 ölü, 35 yaralı

ABD'nin en önemli eğlence şehirlerinden New Orleans'ta sabah saatlerinde bir saldırgan, kullandığı araçla yılbaşı eğlencesine katılan kalabalığa daldı.

Saldırının, Louisiana'nın popüler turizm merkezlerinden biri olan Fransız Mahallesi'ndeki Bourbon Caddesi'nde meydana geldiği bildirildi.

CBS News'e konuşan görgü tanıkları, aracın sürücüsünün daha sonra araçtan inerek silahını ateşlemeye başladığını söyledi.

CNN'nin aktardığına göre saldırıda en az 10 kişi hayatını kaybederken 35 kişi yaralandı. 5 kişinin tedavisinin hastane devam ettiği kaydedildi.

Polisin saldırgana silahla karşılık verdiği belirtilirken bir federal kolluk kuvvetleri̇ yetki̇li̇si̇nin CNN'e verdiği bilgiye göre saldırgan çıkan çatışmada öldürüldü. Silahlı saldırganın kimliği açıklanmazken iki polisi yaraladığı, polislerin durumlarının iyi olduğu aktarıldı.

New Orleans Belediyesi'nin acil durum hazırlıklarından sorumlu birimi Nola Ready, bölgede bulunanları Canal ve Bourbon caddeleri bölgesinden uzak durmaları konusunda uyardı.

NOLAREADY: There has been a mass casualty incident on Canal and Bourbon Street. Get yourself away from the area. Visit https://t.co/AyuRn38guC for details. — NOLA Ready (@nolaready) January 1, 2025

Ready'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Canal ve Bourbon caddelerinde toplu bir yaralanma olayı meydana gelmiştir. Kendinizi bölgeden uzaklaştırın" denildi.

CNN'e konuşan 22 yaşındaki görfü tanığı Kevin Garcia, "Gördüğüm tek şey, Bourbon kaldırımının sol tarafındaki herkese çarpan bir kamyondu" dedi.

Bir başka görgü tanığı Whit Davis ise "Herkes bağırmaya, çığlık atmaya ve arkaya doğru koşmaya başladı ve sonra bir süre kilitlendik ve sonra sakinleşti" diye konuştu.

BİDEN OLAYLA İLGİLİ BİLGİLENDİRİLDİ

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın olayla ilgili bilgilendirildiği ve New Orleans Belediye Başkanı LaToya Cantrell'le irtibat halinde olduğu belirtildi.

FBI'ın sahada soruşturmaya destek vermeye başladığına dikkati çekilen açıklamada, Biden'ın gün boyunca olayla ilgili bilgilendirilmeye devam edileceği aktarıldı.

"KORKUNÇ BİR ŞİDDET EYLEMİ"

Louisiana Eyalet Valisi Jeff Landry, sosyal medya hesabı X'ten yayımladığı mesajında, ölümcül olayı "korkunç bir şiddet eylemi" olarak nitelendirdi ve olayın kurbanları için dua edilmesini istedi. Landry, mesajında "Olay yerine yakın olan herkesi bölgeden uzak durmaya çağırıyorum" dedi.

New Orleans Belediye Başkanı LaToya Cantrell, gazetecilere açıklamasında, "New Orleans şehrinin bir terör saldırısından etkilendiğini biliyoruz" ifadesini kullanarak olayın soruşturulduğunu belirtti.

"SUGAR BOWL" ÜNİVERSİTE FUTBOL MAÇINDAN SAATLER ÖNCE

Olayın, ülkenin dört bir yanından sporseverlerin bir araya geldiği yıllık "Sugar Bowl" üniversite futbolu maçından birkaç saat önce meydana gelmesi dikkati çekti. Maçta "Georgia Bulldog" ile "Notre Dame Fighting Irish" takımları karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

Olay mahallinde, dün öğleden sonra "Sugar Bowl Yeni Yıl geçit töreni" düzenlenmişti.