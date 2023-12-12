ABD'nin New York kentinde 7 katlı bina kısmen çöktü

ABD'nin New York kentine bağlı Bronx bölgesinde 7 katlı bina kısmen çöktü.

The New York Times gazetesinin haberine göre, New York İtfaiye Departmanı yetkilileri, yaptıkları açıklamada, Bronx bölgesindeki 7 katlı binanın kısmen çökmesinin ardından itfaiye ekipleri, polis ve sağlık ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini bildirdi.

İtfaiye yetkilileri, aralarında arama kurtarma köpeklerinin de bulunduğu bir ekibin, kısmen çöken binanın enkazında kalmış olabilecek kişi veya kişileri aradığını söyledi.

Binanın tahliyesi sırasında 2 kişinin hafif yaralandığını kaydeden yetkililer, olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığını aktardı.