ABD'nin nükleer güçle çalışan denizaltısı Güney Kore'ye ulaştı
Kaynak: AA
Güney Kore, ABD'ye ait nükleer güçle çalışan Virginia sınıfı denizaltının ülkeye ulaştığını bildirdi.
Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Donanmasından yapılan açıklamada, Virginia sınıfı denizaltı "USS Missouri"nin (SSN-780) başkent Seul'un güneydoğusundaki Busan kentine vardığı belirtildi.
Açıklamada, "USS Missouri"nin gelişinin, ABD ile denizcilik alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi planının parçası olduğu ifade edildi.
Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Kim Tae-hyo, hafta içi yaptığı açıklamada, aralıkta Kuzey Kore'nin kıtalar arası balistik füze (ICBM) denemesi yapabileceğini açıklamıştı.
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