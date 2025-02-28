ABD'nin Öcalan'ın çağrısıyla ilgili açıklamasında SDG vurgusu

ABD, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın PKK'ye silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes Voice of America'ya verdiği demeçte, "Bu önemli bir gelişme ve Türk müttefiklerimizin ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki IŞİD karşıtı ortakları konusunda rahatlamasına yardımcı olacağını umuyoruz. Bunun bu sorunlu bölgeye barış getirmeye yardımcı olacağına inanıyoruz" dedi.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) komutanı Mazlum Abdi de mesajı desteklediklerini ancak çağrının kendileriyle ilgili olmadığını söylemişti. Abdi, “Sayın Öcalan'ın çağrısı PKK'yeydi, PKK gerillalarınaydı. Doğrudan bizim bölgemiz için değildi. Güney Kürdistan'a ve diğer her yere gönderdiği mesajı bize de gönderdi” demişti.

PKK, AB ve ABD’nin terör listesinde yer alıyor ancak Washington, Suriye’de YPG’nin ana omurgasını oluşturduğu SDG ile ortaklık yapıyor. Türkiye ise Washington'dan PYD ve YPG’ye desteğini kesmesini istiyor.