ABD'nin Oklahoma eyaletinde 1996'da bir kadını öldüren kişi idam edildi

ABD'nin Oklahoma eyaletinde 1996'da 21 yaşındaki öğrenci Juli Busken'i öldürmekten mahkum olan Anthony Sanchez'in idam edildiği bildirildi.

Oklahoma Eyaleti Cezaevi, yerel saatle 10.19'da cinayetten hüküm giyen Antony Sanchez'in idam edildiğini duyurdu.

Cinayetten hüküm giyen Sanchez'in, Busken'in öldürülmesiyle hiçbir ilgisi olmadığını savunmaya devam etmesine rağmen af başvurusu yapmadığı aktarıldı.

İdam edilmeden önce Associated Press (AP) ile yaptığı telefon görüşmesinde masum olduğunu savunan Sanchez, bulunan DNA'nın sahte olduğunu ve kendisine ait olmadığını iddia etti.

Öte yandan, Oklahoma Başsavcısı Gentner Drummond, DNA kanıtlarının Sanchez'i, Busken'in öldürülmesiyle kesin olarak ilişkilendirdiğini kaydetti.

- Olay

Busken, 20 Aralık 1996'da, yaşadığı apartmanın otoparkından kaçırıldıktan sonra tecavüze uğramış ve başından vurulmuş bir şekilde ölü olarak bulunmuştu.

Davada yıllar boyunca katilin kim olduğu tespit edilemezken, Sanchez'in 2002'de hırsızlık suçundan hapse girdiğinde DNA örneği vermesi davanın seyrini değiştirmişti.

Olay yerinde Busken'in giysilerinin üzerinde bulunan sperm örneğinin Sanchez’in DNA'sı ile eşleşmesinin ardından, Sanchez, 2006'da ölüm cezasına mahkum edilmişti.

Sanchez'in yargılandığı dönemde Cleveland Bölge Savcısı olan Tim Kuykendall, DNA kanıtının yanı sıra balistik ve olay yerinde bulunan bir ayakkabı izi dahil olmak üzere, Sanchez'i cinayetle ilişkilendiren başka kanıtlar da olduğunu kaydetmişti.