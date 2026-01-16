ABD'nin Oregon eyaleti açıklarında 6 büyüklüğünde deprem
ABD’nin Oregon eyaleti açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. USGS verilerine göre depremin merkez üssü, Bandon bölgesinin yaklaşık 295 kilometre batısı olarak kaydedildi. Yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının ardından can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapılmazken, olası tsunami riskine dair de resmi bir bilgilendirme paylaşılmadı.
Kaynak: AA
