ABD'nin orta batısındaki eyaletler için sel uyarısı

ABD'de yaklaşık 1 milyon kişinin yaşadığı Iowa, Güney Dakota, Nebraska, Minnesota ve Wisconsin eyaletlerinde şiddetli yağışlar sebebiyle sel uyarısı yapıldı. Güney Dakota Valisi Kristi Noem, Big Sioux Nehri'ndeki su yüksekliğinin rekor seviyeyi aşabileceğini kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) orta batı kesiminde bulunan Iowa, Güney Dakota, Nebraska, Minnesota ve Wisconsin eyaletlerinin çeşitli bölgelerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle sel uyarısı yapıldı.

ABD basınındaki haberlere göre, yetkililer, ülkenin orta batı kesiminde şiddetli yağışların sürdüğünü açıkladı.

Yetkililer, yağışlar nedeniyle Iowa, Güney Dakota, Nebraska, Minnesota ve Wisconsin eyaletlerinde 1 milyondan fazla kişinin yaşadığı bölgeler için sel uyarısında bulundu.

Güney Dakota Valisi Kristi Noem, yaptığı açıklamada, eyalet genelindeki sellerde 1 kişinin öldüğünü açıkladı.

Noem, Güney Dakota'da olağanüstü hal ilan ettiklerini ifade ederek, yarın selin şiddetini artırmasını beklediklerini, Big Sioux Nehri'ndeki su yüksekliğinin rekor seviyeyi aşabileceğini kaydetti.

IOWA'DA 21 BÖLGEDE AFET DURUMU İLAN EDİLDİ

Iowa Valisi Kim Reynolds, selleri "felaket" olarak nitelendirdi ve 21 bölgede afet durumu ilan ettiklerini duyurdu.

Iowa'daki yetkililerin paylaştığı görüntülerde, evlerin ve binaların neredeyse tamamen sular altında kaldığı ve sadece çatıların göründüğü yer alıyor.

Eyaletin Clay bölgesinde yüzlerce ev hasar gördü, kanalizasyon tesisi sular altında kaldı.

Iowa'da yetkililer nehir seviyelerinin 1993'te 50 kişinin ölümüne neden olan sel felaketinin üstüne çıktığını söyledi.

4 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Iowa'nın güneydoğusundaki Rock Valley ilçesinde de Rock Nehri'nin suyunun yükselmesinin ardından 4 bin kişi tahliye edildi.

Rock Valley yetkilileri, sel nedeniyle kuyuların kirlendiğini, bölge sakinlerinin temiz sudan mahrum kaldığını söyledi.

Iowa Valisi Reynolds, Rock Valley'de mahsur kalan vatandaşları ve hayvanları kurtarmak için şu ana kadar 250 civarında kurtarma çalışması yapıldığını ifade etti.

2 BİN EV HASAR GÖRDÜ

Iowa'nın çeşitli bölgelerinde en az 2 bin ev sellerden zarar gördü.

Iowa'ya bağlı Spencer Belediye Başkanı Steve Bomgaars, 11 binden fazla nüfusu olan ilçenin sel nedeniyle eyaletin geri kalanıyla bağlantısının kesildiğini ve yüzlerce kişinin barınaklara tahliye edildiğini söyledi.

Spencer İtfaiyesinden yapılan açıklamada, hafta sonundan bu yana ilçe genelinde 383 kurtarma çalışması yapıldığı kaydedildi.

Wisconsin eyaletinde de 1893'te kurulan Apple Grove Lutheran Kilisesi, hortum sonucu yıkıldı.