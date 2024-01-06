ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 artarak 501'e yükseldi.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 29 Aralık - 5 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 1 artarak 501 oldu.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 117 azaldı.

Perşembe gününü 77,59 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 78,76 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma gününü 73,81 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 72,19 dolar seviyesinde tamamlamıştı.