ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 11-17 Ocak'ta bir önceki haftaya göre 2 azalarak 478'e geriledi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 19 azaldı.

Perşembe gününü 81,29 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 80,79 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 77,39 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembeyi 77,85 dolar seviyesinde tamamlamıştı.