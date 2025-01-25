ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 6 azaldı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 18-24 Ocak'ta bir önceki haftaya göre 6 azalarak 472'ye geriledi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 27 azaldı.

Perşembe gününü 77,30 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 77,54 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 74,40 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembeyi 74,13 dolar seviyesinde tamamlamıştı.