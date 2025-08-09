Giriş / Abone Ol
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD’de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 azalarak 539’a gerilerken, son bir yılda toplam 49 kule eksildi. Brent petrolün varil fiyatı 66,43 dolara, WTI tipi ham petrolün varili ise 63,88 dolara yükseldi.

Ekonomi
  • 09.08.2025 10:40
  • Giriş: 09.08.2025 10:40
  • Güncelleme: 09.08.2025 10:43
Kaynak: AA
Foto: Depophotos

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'in haftalık verileri yayımlandı. Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 1-8 Ağustos'ta bir önceki haftaya göre 1 azalarak 539'a geriledi.

YILLIK BAZDA 49 KULE AZALIŞ

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 49 azaldı. Perşembe gününü 66,16 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 66,43 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 63,88 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembeyi 63,82 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

