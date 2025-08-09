ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'in haftalık verileri yayımlandı. Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 1-8 Ağustos'ta bir önceki haftaya göre 1 azalarak 539'a geriledi.

YILLIK BAZDA 49 KULE AZALIŞ

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 49 azaldı. Perşembe gününü 66,16 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 66,43 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 63,88 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembeyi 63,82 dolar seviyesinde tamamlamıştı.