Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı düştü

Ajans Haberleri
  • 19.08.2023 09:48
  • Giriş: 19.08.2023 09:48
  • Güncelleme: 19.08.2023 09:48
Kaynak: AA
Abone Olgoogle-news
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı düştü

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 5 azaldı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 12-18 Ağustos haftasında önceki haftaya göre 5 azalarak 520'ye geriledi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 81 azaldı.

Öte yandan perşembe gününü 84,12 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 84,80 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma günü 81,40 dolar düzeyinde kapandı. WTI tipi ham petrolün varili perşembe gününü 80,06 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

BirGün'e Abone Ol