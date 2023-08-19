ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı düştü
Kaynak: AA
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 5 azaldı.
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 12-18 Ağustos haftasında önceki haftaya göre 5 azalarak 520'ye geriledi.
ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 81 azaldı.
Öte yandan perşembe gününü 84,12 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 84,80 dolar seviyesinde tamamladı.
Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma günü 81,40 dolar düzeyinde kapandı. WTI tipi ham petrolün varili perşembe gününü 80,06 dolar seviyesinde tamamlamıştı.