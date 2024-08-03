ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı sabit kaldı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta değişmedi.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 27 Temmuz-2 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre değişiklik göstermeyerek 482'de sabit kaldı.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 43 azaldı.

Perşembe gününü 79,52 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 77,57 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 74,14 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 76,31 dolar seviyesinde tamamlamıştı.