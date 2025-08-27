ABD'nin, Rusya'dan petrol ithal eden Hindistan'a uyguladığı yüzde 50 gümrük vergisi yürürlüğe girdi

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Hindistan’ın Rusya’dan petrol ithal etmeye devam etmesi nedeniyle Hindistan’dan ABD’ye ihraç ettiği ürünlere uygulayacağı ilave yüzde 25 gümrük vergisi kararı yürürlüğe girdi.

ABD Başkanının kararı ile Hindistan’ın ABD’ye ihraç ettiği bazı ürünlerde ödediği gümrük vergisi değeri yüzde 50’ye ulaşırken bu durumun, dünyanı 5’nci en büyük ekonomisine sahip Hindistan’ın ekonomik büyümesini ve ithalatını aksatması bekleniyor.

"İHRACATÇILAR FARKLI PAZARLARA YÖNLENDİRİLECEK"

Hindistan Ticaret Bakanlığı’ndan duruma ilişkin bir açıklama yapılmadı ancak adını açıklamayan bir Ticaret Bakanlığı yetkilisi, gümrük vergilerinden etkilenen ihracatçılara devlet tarafından destek sağlanacağını ve satıcıların Çin, Latin Amerika ve Orta Doğu gibi farklı pazarlara yönlendirileceği ve ticaretin çeşitlendirileceğini aktardı. Hindistan Ticaret Bakanlığı’nın ayrıca, ABD’den ithal edilen ürünlerde ortalama yüzde 7,5 gümrük vergisi uyguladığı biliniyor.

ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi’nden yapılan bir açıklamada ise Hindistan’ın ABD’den ithal edilen tarım ürünlerine ortalama yüzde 39, taşıtlara ise yüzde 100’e varan gümrük vergileri uyguladığı vurgulandı.

HİNDİSTAN BAŞBAKANI MODİ, ÇİN ZİYARETİNE HAZIRLANIYOR

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 2018’den bu yana ilk kez Çin’e giderek Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in ev sahipliğinde düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesine katılacak.

Modi’nin ziyareti, 2020’de Galwan Vadisi’nde yaşanan ve en az 20 Hintli askerin öldüğü çatışmadan sonra iki ülke arasındaki en üst düzey temas olacak. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile geçen hafta yaptığı görüşmenin ardından Modi, Çin ile ilişkilerde “karşılıklı çıkar ve hassasiyetlere saygı temelinde istikrarlı ilerleme” mesajı verdi.

Batı medyasınaa değerlendirmelerde bulunan analistlere göre Trump’ın, Hindistan’ın Rusya’dan petrol alımlarına yönelik yaptırımlar kapsamında uyguladığı gümrük tarifeleri, Yeni Delhi’yi Pekin ile ilişkileri normalleştirme yönünde daha hızlı adımlar atmaya itti.