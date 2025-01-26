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ABD'nin sevkiyatı durdurulan 1 tonluk bombaların İsrail'e gönderimine izin verdiği iddia edildi

Ajans Haberleri
  • 26.01.2025 11:01
  • Giriş: 26.01.2025 11:01
  • Güncelleme: 26.01.2025 11:01
Kaynak: AA
ABD'nin sevkiyatı durdurulan 1 tonluk bombaların İsrail'e gönderimine izin verdiği iddia edildi

Beyaz Saray'ın Pentagon'a, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde İsrail'e 1 tonluk bomba tedarik etme konusunda uygulanan kısıtlamanın kaldırması talimatını verdiği iddia edildi.

Axios'un üç İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, İsrail hükümetinin Pentagon tarafından cuma günü, 1 tonluk bomba gönderilmesi konusundaki değişiklik hakkında bilgilendirildiği belirtildi.

Yetkililer, 1800 adet MK-84 türü 1 tonluk bombanın bir gemiye yüklenip ileriki günlerde İsrail'e teslim edileceğini bildirdi.

Söz konusu kısıtlamanın kaldırılmasıyla ilgili Beyaz Saray'dan henüz resmi açıklama yapılmadı.

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