ABD'nin silah sevkıyatını durdurduğu İsrail: "Refah'a saldırı için yeterli silahımız var"

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, ABD'nin silah sevkıyatını durdurmasının ardından "Ordunun, planladığı görevler ve ayrıca Refah'taki görevler için yeterli silahı var. İhtiyacımız olan şeye sahibiz" dedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Tel Aviv'e silah sevkıyatını kesmesinin ardından, Refah kenti dahil olmak üzere, planlanan saldırılar için "yeterli silahlarının" olduğunu açıkladı.

The Times of Israel'in haberine göre, Hagari, basın toplantısında, ordunun Refah'taki saldırısının kentin tamamıyla değil, yalnızca kentin doğusuyla sınırlı olduğunu iddia etti.

ABD'nin şimdiye kadar İsrail'e ve ordusuna ciddi güvenlik yardımları sağladığını kaydeden Hagari, "Ordunun, planladığı görevler ve ayrıca Refah'taki görevler için yeterli silahı var. İhtiyacımız olan şeye sahibiz" dedi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla ile her gün konuştuğunu belirterek, "Aramızda anlaşmazlıklar olsa dahi bunları kapalı kapılar ardında çözüyoruz" ifadesini kullandı.

PENTAGON: YAKIN VADELİ GÜVENLİK YARDIMLARINI GÖZDEN GEÇİRİYORUZ

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD’nin İsrail’e yönelik yakın vadeli güvenlik yardımlarını gözden geçirdiğini belirterek, sevkıyatı durdurulan silah yardımının akıbeti ile ilgili nihai bir kararı vermediklerini bildirdi.

Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, günlük basın toplantısında, ABD’nin İsrail’e milyarlarca dolarlık güvenlik yardımı yaptığını hatırlatarak, geçen hafta sevkıyatı durdurulan silahlarla ilgili "Şu anda yakın vadeli bazı güvenlik yardımlarını gözden geçiriyoruz" dedi.

Ryder, "Refah'taki durumu değerlendirdiğimizde, bu sevkıyata ara verme kararı aldık ve bu sevkiyata nasıl devam edileceği konusunda nihai bir karar verilmedi. Ancak özellikle 900 kilogramlık bombaların kullanımına ve Gazze'nin diğer bölgelerinde gördüğümüz gibi yoğun bir ortamda yaratabilecekleri etkiye odaklandık" diye konuştu.

Ryder, İsrail’e en son ne zaman bomba sevkiyatı yapıldığı sorusu üzerine "bu bilgiye sahip olmadığını" belirtti.

Bu bombalarla ne kadar sivilin öldürüldüğü sorusuna da Ryder, "Böyle bir rakama sahip değilim" yanıtını verdi.

Pentagon’un ABD silahları ile Gazze’de ne kadar sivilin öldürüldüğü konusunda bir inceleme yapıp yapmayacağı şeklindeki bir soruyu ise Ryder, "Şu anda odak noktamız Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve aynı zamanda İsrail'in kendisini savunmak için ihtiyaç duyduğu şeylere sahip olmasını sağlamaya devam etmek" diye yanıtladı.