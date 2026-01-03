ABD'nin "sınırı" yok: Venezuela'nın ardından Küba ve İran'a tehdit

ABD'li Senatör Lindsay Graham, ABD'nin Venezuela'da düzenlediği saldırıların ardından Küba ve İran liderlerinin de endişeli olması gerektiğini söyledi.

Graham, Axios'a verdiği röportajda Venezuela'ya düzenlenen operasyona yönelik konuştu.

ABD Başkanı Trump ile operasyondan bir gece önce telefonda görüştüğünü belirten Graham, "Başkan, arka bahçemizdeki uyuşturucu hilafetinin ortadan kalkmasına inandığı hususunda gayet netti" ifadesini kullandı.

Operasyonun birkaç haftadır formüle edildiğini iddia eden Graham, Küba ve İran liderlerini de tehdit etti. Graham, "Kasabada yeni bir şerif var. Monroe doktrinini yerine getiriyor. İran liderinin yerinde olsam camiye gidip dua ederdim" dedi.