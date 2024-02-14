ABD'nin Suriye'deki üssüne roketlerle saldırdı

Suriye'de Fırat Nehri'nin batı yakasındaki İran destekli grupların ABD üssüne roketli saldırısına ABD güçlerince karşılık verildi.

Meyadin ilçesinde konuşlu İran destekli gruplar, ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer Petrol Sahası'ndaki üsse en az 3 roket saldırısı düzenledi.

ABD güçleri ise saldırıya, yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki İran destekli grupların mevzilerine karadan karaya atış yapan silahlarla karşılık verdi.

ABD tarafından henüz saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Haseke ve Deryrizor'da ABD ordusunun üsleri, yılbaşından bu yana sık sık roket ve aidiyeti bilinmeyen kamikaze insansız hava araçları (İHA) ile hedef alınıyor.