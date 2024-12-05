ABD'nin ticari ham petrol stokları düştü

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta, önceki haftaya göre yaklaşık 5 milyon 100 bin varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 5 milyon 100 bin varil azalarak 423 milyon 400 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 600 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise yaklaşık 1 milyon 400 bin varil artarak 391 milyon 800 bin varil seviyesine ulaştı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 2 milyon 400 bin varil artışla 214 milyon 600 bin varil olarak kaydedildi.

PETROL ÜRETİMİ ARTTI

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 23-29 Kasım haftasında 22 bin varil artarak 13 milyon 959 bin varile yükseldi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta, önceki haftaya göre günlük ortalama 1 milyon 207 bin varil artışla 7 milyon 290 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 428 bin varil azalışla 4 milyon 235 bin varil oldu.

EIA'nın Kasım 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 230 bin varil, gelecek yıl ise 13 milyon 530 bin varil olması bekleniyor.