ABD'nin Ukrayna kararına Rusya'dan 'nükleer silah' yanıtı: Putin doktrini onayladı

ABD'nin Ukrayna'ya tedarik ettiği uzun menzilli füzelerin Rusya topraklarında kullanımı için izin verdiği yönündeki iddia gündemdeki yerini koruyor.

Söz konusu iddia tartışma yaratırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den dikkati çeken bir hamle geldi.

Putin, ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrini onayladı.

ABD'NİN FÜZE KARARI

ABD'de Joe Biden yönetiminin Ukrayna'ya sağladığı uzun menzilli Amerikan silahlarının sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanılmasına izin verdiği iddia edildi.

Washington Post (WP) gazetesinin iki kıdemli ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre ABD yönetimi, Kuzey Kore askerlerinin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya getirilmesinin ardından Kiev'e, uzun menzilli Amerikan silahlarını Rusya topraklarına kullanma izni verme kararı aldı.

Bu kapsamda ABD, Ukrayna'ya temin ettiği uzun menzilli taktik füze sistemlerinin (ATACMS) sınırlı şekilde Rusya topraklarındaki birliklere karşı kullanılmasına onay verdi.

RUSYA TEPKİ GÖSTERDİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün yaptığı açıklamada, haberleri dikkate aldıklarını söyledi.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu konuda daha önce açıklama yaptığına dikkati çekerek, "Bu açıklamaları tekrardan gözden geçirmenizi tavsiye ediyorum." ifadesini kullandı.

Sözcü Peskov, "Eğer bu karar alındıysa ve Kiev yönetimine iletildiyse bu, ABD’nin meseleye dahil olması açısından gerginlikte yeni bir aşama ve yeni bir durum söz konusu. Bundan yola çıkıyoruz. Bu konudaki yaklaşımımız anlaşılır vaziyette. Bu konudaki sinyallerimiz Batı tarafından alındı" şeklinde konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Putin, 10. St. Petersburg Uluslararası Birleşik Kültürler Forumu kapsamında 12 Eylül'de yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Rus topraklarına saldırmasına izin verilmesinin NATO ülkeleri, ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'daki savaşa katılması anlamına geleceğini belirterek, "Böyle olursa bizim için oluşturulacak tehditlere göre gerekli kararları alacağız" ifadesini kullanmıştı.