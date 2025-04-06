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ABD'nin Yemen'deki saldırılarında 3 kişi hayatını kaybetti

Yemen'de Husilere bağlı Sağlık Bakanlığı, ABD'nin, başkent Sana'da eve düzenlediği saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Dünya
  • 06.04.2025 22:45
  • Giriş: 06.04.2025 22:45
  • Güncelleme: 06.04.2025 22:49
Kaynak: AA
ABD'nin Yemen'deki saldırılarında 3 kişi hayatını kaybetti

Husilerin Sağlık ve Çevre Bakanlığı Sözcüsü Enis el-Esbahi sosyal medya hesabından, ABD'nin Sana'nın Şuub ilçesine bağlı Şab el-Haffe mahallesinde bir eve saldırı düzenlediğini açıkladı.

Esbahi, ABD'nin saldırısında 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin de yaralandığını kaydetti.

YEMEN'E HAVA SALDIRILARI

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini açıklamıştı.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.

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