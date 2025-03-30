ABD'nin Yemen'e düzenlediği hava saldırılarında 1 kişi öldü

ABD'nin Yemen'in başkenti Sana'ya düzenlediği 4 hava saldırısında 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

Husilere ait el-Mesire televizyonunun son dakika haberinde, ABD'nin, Sana'nın kuzeyindeki Beni el-Haris ilçesine bağlı Cedr bölgesine 4 saldırı düzenlediği ifade edildi.

Husilerin sözde Sağlık Bakanlığı sözcüsü Enis el-Esbahi de yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu saldırılarda 1 kişinin öldüğünü, 5 kişinin yaralandığını belirtti.

Esbahi, ABD'nin Yemenli sivillere karşı işlediği vahşi suçları kınadı.

YEMEN'E HAVA SALDIRILARI

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump da Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini bildirmişti.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.

Husiler, ABD ile İngiltere'nin aralarında başkent Sana'nın da yer aldığı bazı kentlere düzenlediği hava saldırılarında 79 kişinin öldüğünü, 107 kişinin yaralandığını kaydetmişti.