ABD'nin Yemen saldırısında can kaybı 80'e yükseldi

ABD'nin dün gece Yemen'de düzenlediği saldırının bilançosu artıyor. Husilere bağlı medya kuruluşu Al Masirah TV'nin haberine göre, ABD ordusunun Husilerin kontrolündeki Ras İsa Limanı'na düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 80'e yükseldi.

Husi Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Anees Alasbahi, kurtarma ekiplerinin hala Kızıldeniz'deki yakıt terminalinde ceset aradığını ve ölü sayısının artabileceğini söyledi.

Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree yaptığı açıklamada, "ABD askeri yığınağı ve ülkemize karşı devam eden saldırılar, yalnızca daha fazla karşı saldırı, operasyonlar, çatışmalara yol açacaktır" dedi.

TRUMP ORDUYA SALDIRI EMRİ VERMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mart'ta orduya İsrail bağlantılı gemilere saldırılar düzenleyen Husilere yönelik askeri operasyon emri vermişti. Husiler saldırılara son vermediği sürece saldırıların durdurmayacağını ifade eden Trump, "Husilerin ABD gemilerine yönelik saldırılarına müsamaha gösterilmeyecektir. Hedefimize ulaşana kadar ezici bir ölümcül güç kullanacağız" açıklamasını yapmıştı.