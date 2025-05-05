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ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Başkent'e geldi

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) yeni Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, görevine başlamak üzere Başkent'e geldi.

Güncel
  • 05.05.2025 23:53
  • Giriş: 05.05.2025 23:53
  • Güncelleme: 06.05.2025 00:13
Kaynak: iHA
ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Başkent'e geldi
FOTOĞRAF: İHA

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) yeni Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, görevine başlamak üzere Başkent'e geldi.

Görevine başlamak üzere Ankara'ya gelen ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack yaptığı ilk açıklamada, "Amacım Türkiye-ABD ilişkilerini yukarı taşımak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Ankara Büyükelçiliği görevine aday gösterilen iş insanı Thomas Barrack, Senato Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucunda büyükelçi seçilmişti.

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