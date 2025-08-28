ABD'nin yeni gümrük kuralları: Meksika'dan karşı hamle

Meksika yönetimi, ABD'nin yeni gümrük kuralları nedeniyle bu ülkeye yapılacak posta gönderilerini geçici olarak durduracağını açıkladı.

İki ülke arasında tarifeleri önlemeye yönelik müzakereler sürerken, Meksika'dan yeni bir adım geldi.

Meksika ulusal posta servisi Correos de Mexico, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin düşük değerli paketlere uygulayacağı yeni gümrük kuralları nedeniyle bu ülkeye yapılacak posta ve kargo gönderilerini askıya aldıklarını duyurdu.

Açıklamada, "Meksika, hizmetlerin düzenli şekilde yeniden başlamasını sağlayacak mekanizmaları tanımlamak üzere ABD makamları ve uluslararası posta örgütleriyle diyaloğunu sürdürüyor" ifadesi kullanıldı.

ABD'NİN GÜMRÜK KURALLARI

Trump'ın 30 Temmuz'da imzaladığı kararname kapsamında, 29 Ağustos itibarıyla ederi 800 dolar altındaki ihracat malları üzerindeki gümrük vergisi muafiyeti kaldırılıyor ancak ederi 100 doların altındaki mektup, belge ve hediyelik eşyalar gümrük vergisinden muaf olmaya devam edecek.

Aralarında Avustralya ve Hindistan'ın da bulunduğu bazı ülkeler de yeni gümrük kuralları nedeniyle ABD'ye yapılacak posta gönderilerinin büyük bölümünü askıya alacaklarını duyurmuştu.