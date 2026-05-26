ABD'nin yeni hamlesi fiyatları etkiledi: Petrol yükseldi

Petrol, ABD’nin İran’a yönelik yeni askeri saldırılarının Tahran ile Washington arasında Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına yönelik geçici anlaşma umutlarını gölgelemesinin ardından yeniden yükseldi.

Taraflar arasındaki görüşmelerin birkaç gün daha sürmesi bekleniyor.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, küresel gösterge Brent petrol, pazartesi günü yüzde 7’den fazla gerilemesinin ardından yeniden yükselerek varil başına 98 doların üzerine çıktı.

ABD ham petrolü (WTI) ise 92 dolar civarında işlem gördü. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran medyasının boğaz çevresinde patlamalar yaşandığını bildirmesinin ardından, ABD güçlerinin füze fırlatma noktalarını ve mayın döşemeye çalışan tekneleri vurduğunu açıkladı.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, salı günü Hindistan’da gazetecilere yaptığı açıklamada, tarafların ilk taslak metin üzerindeki ifadeleri müzakere etmeye devam ettiğini ve görüşmelerin “birkaç gün daha” süreceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın görüşmelerin “iyi ilerlediğini” açıklaması ve başarısız olunması halinde yeni saldırılar tehdidinde bulunmasının ardından petrol fiyatları haftanın ilk işlem gününde sert düşüş yaşamıştı.

ATEŞKES VE ANLAŞMA BELİRSİZLİĞİ

Mart ve nisan aylarında yükseliş kaydeden petrol fiyatları, kırılgan ateşkes ortamı ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına yönelik çabaların, hızla azalan stok işaretlerini gölgede bırakması nedeniyle mayıs ayında da kayıp vermeye hazırlanıyor.

ABD ile İran arasında yürütülen görüşmelerde, ateşkesin yaklaşık iki ay uzatılması, Washington’un ablukayı kaldırması ve Tahran’ın Hürmüz Boğazı’nı yeniden açması ele alınıyor.

Ancak İran’ın boğazdaki deniz trafiğini kontrol etme talebi önemli anlaşmazlık noktalarından biri olmaya devam ediyor. ABD, Arap ülkeleri ve Avrupa ise bunun kabul edilemeyeceğini savunuyor.

Trump ayrıca ayrı bir açıklamasında, İran’ın zenginleştirilmiş uranyumunun tercihen İran içinde imha edilmesi gerektiğini, ancak materyalin ABD’ye de teslim edilebileceğini belirtti.

Washington, Tahran’ın nükleer silah geliştirmek istediğini savunarak İran’ın nükleer programını İsrail ile yaşanan çatışmanın temel nedenlerinden biri olarak gösteriyor.