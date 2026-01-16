ABD'nin zalim, karanlık yüzüne tarihsel bir bakış: "ABD: Zalim İmparatorluk"

Daniele Ganser, Destek Yayınları etiketiyle yayınlanan "ABD: Zalim İmparatorluk" adlı kitabında Amerika Birleşik Devletleri’nin 1945 sonrası küresel politikalarını; askeri müdahaleler, gizli operasyonlar, darbe girişimleri ve savaş propagandası ekseninde ele alıyor. Gallup ve Pew gibi uluslararası araştırmalara dayanan verilerle desteklenen çalışma, ABD’nin neden dünya barışı için en büyük tehdit olarak algılandığını tarihsel belgeler ve doğrulanabilir kaynaklarla ortaya koyuyor.

ETİK BİR BARIŞ ÇAĞRISI

Kitap yalnızca eleştirel bir siyaset tarihi anlatısı değil; aynı zamanda “Birleşmiş Milletler’in Şiddet Yasağı”, “farkındalık” ve “insanlık ailesi” ilkeleri etrafında şekillenen etik bir barış çağrısı niteliği taşıyor. Kitap; Amerikan Yerli halklarına yönelik katliamlardan köleliğe, Vietnam Savaşı’ndan CIA’in gizli operasyonlarına, 11 Eylül saldırılarından dijital gözetim çağının doğuşuna kadar uzanan geniş bir tarihsel çerçeve sunuyor.

Ganser, karmaşık jeopolitik süreçleri sade ve anlaşılır bir dille aktararak özellikle genç kuşaklar için erişilebilir bir metin oluşturmayı amaçlıyor. Tüm alıntıların ve verilerin dipnotlarla kaynaklandırıldığı eser, okuru ezber bozan sorular sormaya ve kendi çıkarımlarını yapmaya davet ediyor.

İKİ YÜZLÜ İMPARATORLUK

Doğan Aydoğan'ın Türkçeye kazandırdığı "ABD: Zalim İmparatorluk", savaşın kaçınılmaz bir kader olmadığını, insanlık ailesi bilinciyle barışçıl bir geleceğin mümkün olduğunu savunan çarpıcı ve kapsamlı bir başvuru kitabı olarak öne çıkıyor.

“Barış yanlısıymış edasıyla göz boyayan, masum cümlelerle savaşları kınayan, iki yüzlü bir imparatorluk! Dünyadaki savaşların arkasındaki güç! ABD…”

Amerika Birleşik Devletleri, dünya olayları üzerinde en güçlü istikrarsızlaştırıcı etkiye sahip ülke. İşte tam da bu nedenle dünya barışı için en büyük tehdidi oluşturuyor. Bugün dünya genelinde yaşanmakta olan hiçbir kaos tesadüf değil. Savaşlar, ekonomik buhranlar, zenginlik, fakirlik, lüks, sefalet, …vs.

HER TAŞIN ALTINDAN ÇIKIYOR

1945’ten bu yana hiçbir ülke ABD kadar çok ülkeyi bombalamadı, iç işlerine karışmadı, bu kadar çok hükümeti devirmedi. Dünyadaki en fazla askeri üsse sahip, en çok silah ihraç eden ve en yüksek savunma bütçesini yöneten ülke de yine ABD. Bu kitabı bitirdikten sonra okur ister istemez şunu düşünüyor: Bu sömürü düzeni ve silah üreticileri dünyada var olmaya devam ettikleri sürece, bu “oyun kurucu” daha pek çok manipülasyonunu, masummuş ve barış yanlısıymış edasıyla, yine farklı ülkeler üzerinden sahnelemeye devam edecek.

ABD: Zalim İmparatorluk, bu küresel gücün arka planını; hangi motivasyonlarla hareket ettiğini, hangi araçlara ve kaynaklara yaslandığını tarihsel verilerle inceliyor. Daniele Ganser; “özgürlük”, “demokrasi” ve “insan hakları” söylemlerini sorgularken, okuru modern dünya düzenine farklı bir açıdan bakmaya davet ediyor.