ABD, Norveç'te yapılacak NATO tatbikatından F-35 uçaklarını çekti

Norveç, ABD'nin martta ülkenin kuzey kesimlerinde yapılması planlanan kapsamlı NATO tatbikatından savaş uçaklarını çektiğini açıkladı.

Norveç Silahlı Kuvvetlerinden Yarbay Espen Solemdal, ulusal basına yaptığı açıklamada, Norveç'te Arktik güvenliğine ilişkin düzenlenecek NATO tatbikatında ABD'nin F-35 jetlerinin yer almayacağını söyledi.

Bu kararın 100 ila 150 ABD askerinin Norveç'e gelmeyeceği anlamına geldiğini belirten Solemdal, "Dünyanın başka yerlerine gidecekler" ifadesini kullandı.

Solemdal, ABD jetlerinin olmamasının tatbikatın hava kısmını etkileyeceğine değinerek, ABD'nin kendi yarışında olduğu değerlendirmesinde bulundu.

NORVEÇ MEDYASINDAN İRAN VURGUSU

Norveç medyası, ABD'nin savaş uçaklarını İran ile gerilim nedeniyle tatbikattan çektiğini, benzer bir durumun Haziran 2025'te yaşandığını, ardından ABD'nin uluslararası birçok anlaşmadan çekildiğini anımsattı.

Bu arada, Norveç Silahlı Kuvvetleri, Mart 2026'da "Soğuk Yanıt" ismiyle 14 NATO ülkesinin katılımıyla düzenlenecek tatbikatın Norveç'te yapılan en büyük askeri eğitimlerden biri olacağını kaydetti.