ABD Ocak ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? 2024 Ocak ABD enflasyon açıklanma tarihi

Küresel piyasaların gözü ABD Ocak ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak sorusuna çevrilmiş durumda. Altın, dolar, borsa gibi pek çok piyasayı etkileyecek olan 2024 Ocak ABD enflasyon açıklanma tarihi ile piyasalarda değişiklik yaşanacağı bekleniyor. Peki, ABD Ocak ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? İşte 2024 Ocak ABD enflasyon açıklanma tarihi!

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ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Ocak ayı verilerinin açıklanması için geri sayım başladı. Altın, dolar, borsa gibi pek çok piyasayı etkileyecek olan ABD Ocak ayı enflasyon verileri için ekonomi ile ilgilinen yurttaşlar ABD Ocak ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak sorusunu gündeme getiriyor. Küresel piyasaların gözü 2024 Ocak ABD enflasyon açıklanma tarihine çevrilmiş durumda. Peki, ABD Ocak ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? İşte 2024 Ocak ABD enflasyon açıklanma tarihi! ABD Ocak ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? ABD Çalışma Bakanlığı, 2024 Ocak ayı enflasyon oranı verilerini açıklaması için geri sayım başladı. ABD Ocak ayı enflasyon verileri 13 Şubat'ta Türkiye saatiyle 16.30'da açıklanacak. 2024 Ocak ABD enflasyon açıklanma tarihi 2024 Ocak ayı ABD enflasyon verileri 13 Şubat 2024 günü Türkiye saatiyle 16.30'da ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanacak. ABD'de geçen ayın enflasyon rakamları ABD'de Aralık ayında enflasyon yüzde 0.3 oldu. Beklenti ise yüzde 0.2'ydi. Yıllıkta ise yüzde 3.4 oranında gerçekleşti. Beklenti yüzde 3.2 seviyesindeydi.